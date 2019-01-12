آلاف الفلسطينيين يتظاهرون برام الله رفضًا لـ”صفقة القرن”‎ (فيديو)

تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي، ولرفض “صفقة القرن” الأمريكية.

وشارك في الوقفة التي دعا لها التجمع الفلسطيني الديمقراطي (غير حكومي)، عند دوار المنارة وسط رام الله، آلاف الفلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وطالب المتظاهرون بإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي “حماس” و”فتح”، ونددوا بخطة السلام الأمريكية التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام تعدّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بالوحدة الفلسطينية، لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية.

الآلاف يتظاهرون وسط رام الله وغزة للمطالبة باسقاط صفقة القرن والانقسام ومواجهة التطبيع وإجراء انتخابات . Posted by ‎تقوع الحدث‎ on Saturday, January 12, 2019

وبهذا الخصوص قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور، إن “الشعب الفلسطيني موحد في رفضه لصفقة القرن التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ككل”.

وأضاف “منصور” على هامش الوقفة: “بالوحدة فقط نستطيع مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، واليوم نحن مطالبين بالوحدة”، موجهًا دعوة لحركتي “حماس” و”فتح”، لتغليب المصلحة الوطنية على الحزبية.

ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية، منذ أن سيطرت “حماس” عام 2007 على قطاع غزة، عقب خلافات مع “فتح”، ولم تفلح اتفاقيات عديدة في معالجة الانقسام.

ومؤخرًا خيمت حالة من التوتر بين الحركتين، يعتبرها مراقبون الأشد منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير في عام 2017.