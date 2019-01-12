تشييع صاحب مطعم “ليمونة” الذي أشعل اغتياله الخلاف بين فصائل عراقية (فيديو)

شيع أهالي مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، جثمان عماد المياحي، صاحب مطعم “ليمونة” الشهير، الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين الخميس الماضي.

وقد تسبب الاغتيال بتصاعد حدة التراشق الإعلامي بين ميليشيات “عصائب أهل الحق” من جهة، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من جهة أخرى، بعد اتهام وسائل إعلام تابعة لتيار “الحكمة” ميليشيات “عصائب أهل الحق”، بقتل المياحي.

وتوالت الاتهامات بين الجانبين بالتخوين والعمالة واستخدام النساء، وسط مخاوف من حصول اشتباك مسلح بين الطرفين، خاصة مع وجود السلاح لدى “العصائب”، فيما يتلقى تيار الحكمة مساندة من بعض الميليشيات المسلحة.

حيال ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن أن “القوات العراقية تمكنت من اعتقال 4 عناصر من ميليشيات عصائب أهل الحق، متهمين بقتل المياحي”، مضيفة أن “سبب القتل هو رفض صاحب المطعم دفع أتواى لميليشيات العصائب”.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “عشيرة صاحب مطعم ليمونة، تنوي مهاجمة مكاتب ميليشيات العصائب في بغداد، لكنها بانتظار نتائج التحقيقات الأمنية”.

وليس ببعيد، أطلق الرئيس العراقي برهم صالح، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين ميليشيات “عصائب أهل الحق”، وتيار “الحكمة”، بعد أن انعكس هذا السجال على شكل مخاوف لدى المواطنين في بغداد؛ تحسبًا من حدوث اشتباكات مسلحة قد تؤدي إلى تطورات لا تحمد عقباها.

وكانت وكالة “الفرات” التابعة لتيار “الحكمة”، قد بثّت خبرًا الخميس الماضي، أفاد باعتقال قاتل صاحب مطعم ليمونة، وبحوزته هويات تثبت انتماءه لميليشيات عصائب أهل الحق، وهو ما نفته وزارة الداخلية التي قالت إنها لم تقبض لغاية الآن على القاتل.