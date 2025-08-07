"يسرائيل هيوم": نتنياهو يخفف لهجة "ضم غزة" لتهدئة واشنطن

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث رسالة غير مباشرة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تصريحه لوسيلة إعلام هندية بأن إسرائيل لا تعتزم ضم قطاع غزة ضمن خطة الاحتلال الكامل المرتقبة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى من خلال هذا التصريح إلى طمأنة واشنطن التي تعارض بشدة فكرة الضم، في محاولة للحفاظ على الدعم الأمريكي لخطة السيطرة الكاملة على القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "الأمريكيين يعتزمون التدخل بجدية في مستقبل غزة، إلى جانب دول أخرى؛ بهدف القضاء على التهديد، وتحويل القطاع إلى نموذج لإعادة تأهيل المنطقة بأكملها"، مضيفًا أن "هناك تنسيقًا وثيقًا مع واشنطن يشمل أيضا مسألة السيطرة والسيادة على غزة في المستقبل".

ووفق المصدر، يفترض أن يسهم تصريح نتنياهو في التقليل من الانتقادات الدولية بشأن القرار الإسرائيلي المتعلق بالسيطرة عسكريًا على قطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن تصريحات نتنياهو تتعارض مع رغبة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وجهات مرتبطة بالمستوطنين، والتي سبق أن تلقت تعهدات من نتنياهو بإعادة مشروع الاستيطان في قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة مسؤولون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف حرب غزة

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح أن السيطرة على القطاع ستستمر لفترة طويلة إلى حين ضمان "أمن سكان إسرائيل من أي تهديد مصدره غزة"، في إشارة إلى عدم وجود خطة زمنية محددة للخروج العسكري من القطاع.