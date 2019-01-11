مصر ترحّل ألمانيًا حاول الانضمام لمتشددي سيناء.. وتستعد لترحيل آخر (صور)

أعلنت السلطات الأمنية المصرية، الخميس، ترحيلها شابًا ألمانيًا من أصول مصرية، عقب ضبطه لدى وصوله الأراضي المصرية، فيما تستعد لترحيل شاب آخر.

وقالت السلطات الأمنية المصرية إن “المدعو محمود عزت -وهو طالب بالجامعة الإسلامية في السعودية ويبلغ 24 عامًا- ضُبط منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد قادمًا من السعودية، وتوافرت معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر المتشددة الموجودة في سيناء“.

وأضافت السلطات أنه “نظرًا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونًا وتنازله عن الجنسية المصرية، قررت السلطات المصرية ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به (ألمانيا) وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية”.

كما أعلنت السلطات المصرية ضبط ألماني آخر من أصل مصري يدعى عيسى إبراهيم الصباغ ويبلغ من العمر 19 عامًا، قادمًا من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، والعثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.

وأضافت السلطات أنه “بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر المتشددة في شمال سيناء”.

وأشارت السلطات المصرية إلى أنه “تم تقنين إجراءاته تمهيدًا لترحيله أيضًا إلى بلد الجنسية”.

يذكر أن المدعو عيسى الصباغ سبق أن صدر قرار لوالده عام 2007 بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك على ابنه بالتبعية لوالده كونه كان قاصرًا.

ولم تعلن السلطات المصرية رسميًا إن كان هذين الشخصين هما نفسهما المواطنين اللذين أعلنت سفارة ألمانيا انقطاع أخبارهما منذ وقت قصير في مصر.

وكانت الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق، إنها “تبحث في واقعة اختفاء شابين من مواطنيها في مصر، انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة، وأن أحدهم قيد الاحتجاز لدى السلطات المصرية منذ ديسمبر الماضي”.