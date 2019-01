على خلفية فيديو زراعة الشعر.. العراق تستدعي قنصلها في مشهد الإيرانية

View this post on Instagram

@eremnews . . القنصل العراقي في مشهد الإيرانية يثير غضب وسخرية العراقيين . . أثار مقطع فيديو، نشره مدونون وناشطون عراقيون، غضب وسخرية العراقيين، يظهر فيه القنصل العراقي في “مشهد” الإيرانية ياسين شريف انصيف يروج تجاريًا لمركز طبي إيراني. وطالب النشطاء الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه ما قام به القنصل العراقي في مشهد، معتبرين أنه يمثل إساءة واضحة للعراق والعراقيين. #إرم_نيوز #العراق #إيران #قنصلية ##مشهد #سخرية #غضب #ترويج #نشطاء #أخبار #منوعات #لايك #لايكات