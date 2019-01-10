على خلفية فيديو زراعة الشعر.. العراق تستدعي قنصلها في مشهد الإيرانية

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها وجّهت باستدعاء القنصل العراقي العام في محافظة مشهد الإيرانية، وذلك على خلفية ظهوره في فيديو إعلاني لزراعة الشعر.

وذكر بيان صدر عن الوزارة مساء الخميس، أن الوزير محمد الحكيم وجّه اليوم باستدعاء القنصل العراقي في مشهد ياسين شريف بعد ظهوره في مقطع مرئي.

وكان أحد مراكز التجميل في إيران، نشر مقطع فيديو ترويجي يظهر فيه القنصل العراقي في محافظة مشهد الإيرانية ياسين شريف، متحدثًا عن خدمات المركز.

وأثار مقطع الفيديو، غضب وسخرية العراقيين، وطالبوا الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه ما قام به القنصل العراقي في مشهد، معتبرين أنه يمثل إساءة واضحة للعراق والعراقيين.

ويظهر القنصل العراقي في الفيديو، وهو يدعو الزائرين العراقيين إلى مراجعة مركز “إيرانا “، للحصول على مختلف الخدمات الطبية، ومنها زراعة الشعر وتنظيف الأسنان ومشاكل العقم وخدمات أخرى.