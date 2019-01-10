البرلمان العراقي يحقق بزيارة وفود رسمية إلى إسرائيل

كلف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، لجنتين برلمانيتين بالتحقيق في مزاعم زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل في 2018.

ووفق مصادر صحفية، فإن الحلبوسي، أمر لجنتي الأمن والدفاع، والعلاقات الخارجية، بالتحقيق في مزاعم تل أبيب.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن “ثلاثة وفود من العراق، ضمت 15 شخصًا، زارت إسرائيل خلال العام الأخير”.

وقالت الوزارة، إن “زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع”، مشيرة إلى أن “الوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق”.

وأكدت بأن “هذه الشخصيات زارت متحف ياد فاشيم، لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين”.

وفيما لم توضح الخارجية الإسرائيلية الهدف من زيارة هذه الوفود، أرجعها المحلل والأكاديمي الإسرائيلي “إيدي كوهين”، إلى أن “الحكومة العراقية أرسلتها للتفاوض مع إسرائيل بشأن الانسحاب الإيراني من جنوبي سوريا مقابل وقف القصف الإسرائيلي للأراضي السورية”.

وقال كوهين، إن “الوفود فاوضت أيضًا، بشأن حل الأحزاب الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، وأن تعلن جميعها التطبيع مع إسرائيل”.

هذا ولم تعلق بغداد رسميًا على ما أوردته الخارجية الإسرائيلية، أو ما زعمه “كوهين”، إذ لا تقيم بغداد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف العراق بها.