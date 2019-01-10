تهديد إرهابي يُخلي مقر مجلس الدولة وأبراج “ذات العماد” في ليبيا

أخلت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس أبراج “ذات العماد” وسط العاصمة طرابلس، بعد ورود معلومات تفيد بالتخطيط لعملية إرهابية ستستهدفها.

وأكدت مصادر أمنية وإعلامية كذلك إخلاء المقر المؤقت لمجلس الدولة الاستشاري في فندق المهاري (راديسون بلو) وسط العاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمني لـ “إرم نيوز”، إنه توافرت معلومات للأجهزة الأمنية مفادها أن بعض الإرهابيين يخططون لتفجير الأبراج .

ووفقًا للمصادر الأمنية ذاتها، فإن عملية إخلاء الأبراج تمت صباح اليوم الخميس، وتم تطويق المكان من قِبل عناصر الأمن.

ولم تذكر المصادر الأمنية طبيعة العملية، ولا كيفية الوصول للمعلومات، وبحسب شهود عيان من محيط أبراج “ذات العماد” في طرابلس، فإن عدة شركات أجنبية قامت أيضًا بإخلاء موظفيها، من بينها شركة “شلمبرغر” الألمانية.

يذكر أن أبراج “ذات العماد” صُممت العام 1982، وتم تشييدها العام 1983 على أرض الواقع، ويُظهر تصميم الأبراج ساعة شروق الشمس، اسم ليبيا.