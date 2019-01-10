مخطط إسرائيلي للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية شرق رام الله‎

قال مركز أبحاث الأراضي في القدس، إن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.

وأشار المركز في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، في الأحواض الطبيعية (32،33).

وأوضح أن تحليل المخطط التفصيلي المطروح، يظهر بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلاله إلى ربط مستعمرة “معاليه مخماس” بمستعمرة “متسبيه داني”.

وبحسب مركز أبحاث الأراضي، فالمخطط يظهر بأن سلطات الاحتلال خصصت ضمن المشروع نحو (48 دونمًا) لإقامة مبانٍ ومؤسسات عامة، و(26 دونمًا) لإقامة طريق جديد، و(15 دونمًا) لإقامة مناطق للتنزه، فضلًا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.