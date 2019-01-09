منحوتة “فارسية” خلف بومبيو والحلبوسي في العراق تثير جدلًا واسعًا (صورة)

أثارت منحوتة “فارسية” وضعت خلف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وتداول ناشطون على تلك المواقع، صورًا للحلبوسي خلال استقباله مايك بومبيو، وقد ظهرت خلفهما منحوتة لـ”شخصية فارسية” تاريخية قالوا إنها تعود لـ”داريوش الأول، أعظم ملوك الإمبراطورية الفارسية الأخمينية”.

وتساءل مدونون وناشطون على مواقع التواصل عن “السبب الذي يدفع رئيس البرلمان العراقي إلى وضع منحوته فارسية لا تمت للعراق بصلة أثناء استقبال بومبيو”.

وقال ناشطون: “أنت عراقي، وتمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد، والعراق بلد الحضارات، أليس من الأولى وضع منحوتة عراقية”، والتفاخر فيها أمام الأجنبي؟”.

فيما اعتبر آخرون أن هذا الأمر “ليس بالأهمية الكبرى”، معللين ذلك بـ”تغلغل النفوذ الإيراني في العراق على نطاق واسع فضلًا عن وجود عدد كبير من السياسين العراقيين يدينون بالولاء لإيران”، على حد قولهم.

وأجرى بومبيو يوم الأربعاء زيارة مفاجئة إلى العراق التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فضلاً عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر مكتب الحلبوسي، أن الأخير التقى رفقة عدد من نواب لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، وزير الخارجية الأمريكي، وبحثوا معه جملة من الملفات المشتركة أبرزها جهود إعادة الإعمار، ودعم أمن المناطق المحررة حديثًا من داعش.

وغادر بومبيو العراق، مساء الأربعاء، متوجهًا إلى مصر، في ثالث محطات جولته الحالية في الشرق الأوسط.