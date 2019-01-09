مقتل متظاهريْن خلال احتجاجات السودان في أم درمان (صور)

سقط قتيلان على الأقل متأثريْن بجراح أُصيبا بها خلال مظاهرة اليوم الأربعاء في مدينة أم درمان وسط السودان، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) مقتل الشابين المتظاهريْن، وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية.ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين قالوا إنهما للشابين اللذين لقيا مصرعهما في احتجاجات أم درمان.

تقرير لجنة أطباء السودان المركزية بشهداء وجرحى #موكب9يناير pic.twitter.com/eo9igixiJv — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) January 9, 2019

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمَّت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، وأسفرت عن سقوط 19 قتيلًا وفق الحكومة، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 37.وفي 31 من الشهر ذاته، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.