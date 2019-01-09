كوادر حزب طالباني تعتصم في كركوك العراقية رفضًا لإنزال العلم الكردي‎

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك شمال العراق أن عددًا من كوادر حزب الاتحاد الوطني (حزب طالباني) تجمعوا أمام مقارهم في المحافظة احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي بإنزال علم كردستان من السارية الرئيسة في كركوك، والمقار الحزبية.

وكان عبد المهدي وجّه، اليوم الأربعاء، بإنزال علم إقليم كردستان من فوق مقار الأحزاب الكردية في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وقال المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه خلال تصريح لـ” إرم نيوز” إن “المحتجين من كوادر وموظفي الحزب تجمعوا أمام مقار حزبهم احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإنزال علم إقليم كردستان، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة بالعدول عن القرار، خاصة أن تلك المقار حزبية وليست رسمية”.

وأثار رفع علم إقليم كردستان، على مقار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب طالباني) في محافظة كركوك، شمال العراق غضبًا سياسيًا، وسط تحذيرات من إثارة النعرات في المحافظة.

وكشف غفور صالح، القيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني”، أن إعادة رفع علم كردستان فوق مقار الاتحاد في كركوك تم بموافقة القوى العراقية، مؤكدًا أن “الاتحاد الوطني مستعد للدفاع عن علم كردستان بعد رفعه في كركوك”.