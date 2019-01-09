سفير السعودية في مصر ينفي التصريح حول أحداث السودان

نفى سفير السعودية في مصر والمندوب الدائم للمملكة في الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بأن يكون “أدلى بتصريحات إعلامية حول الأحداث التي تشهدها جمهورية السودان، أو أي قضية مؤخرًا”.

وأكدت السفارة السعودية في مصر بأن “التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه صدر عن السفير نقلي، مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلًا”.

ودعا السفير نقلي، في بيان أصدرته السفارة اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إلى “احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة”.