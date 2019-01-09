بومبيو يصل أربيل ويلتقي مسعود بارزاني 

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، بحسب مصدر مطلع.

وقال مصدر سياسي مطلع من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن بومبيو التقى بارزاني فور وصوله إلى أربيل قادمًا من بغداد التي وصلها في وقت سابق اليوم.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأشار إلى أن بومبيو سيلتقي في وقت لاحق رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل بومبيو إلى أربيل قادمًا من بغداد التي زارها لعدة ساعات التقى خلالها رؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة عادل عبد المهدي، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وتأتي زيارة بومبيو للعراق ضمن جولة إقليمية تشمل 8 دول، لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وكان ترامب قد قام بزيارة مفاجئة لعدة ساعات لقاعدة عسكرية تتمركز فيها القوات الأمريكية غرب العراق الشهر الماضي، مؤكدًا خلالها بأن واشنطن ليس لديها خطط لإنهاء تواجدها العسكري في العراق

ولم يلتق ترامب خلال الزيارة أيًا من مسؤولي العراق، وهو ما أثار سخطًا واسعًا لدى الكثير من القوى السياسية التي اعتبرت الزيارة انتهاكًا للسيادة العراقية.