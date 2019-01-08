النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ينشق عن “القائمة العربية”

أعلن أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الثلاثاء، انشقاقه عن “القائمة العربية المشتركة”، حسب وسائل إعلام إسرائيلية وعربية.

وذكر موقع “عرب 48” المتخصص بأخبار فلسطينيي الداخل، أنه بذلك (إعلان انشقاق الطيبي) تتفكك القائمة، التي حظيت بثالث أكبر تمثيل في الكنيست قبل حله.

وأشار الموقع إلى أنّ الطيبي، ألمح، مؤخرًا بوضوح، إلى إمكانية خوض الانتخابات المقبلة في الكنيست خارج “القائمة المشتركة”، دون تفاصيل إضافية.

ولم يعلن الطيبي بعد عن إنشاء حزب أو قائمة جديدة للانتخابات المقبلة.

ويمثل “القائمة العربية المشتركة” 13 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 مقعدًا، وذلك قبل حله الشهر الماضي.

والشهر الماضي، قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 إبريل/نيسان المقبل.

وتبع قرار الائتلاف، الأربعاء الماضي، موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بكامل هيئته، على حل نفسه في دورته العشرين.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات نهاية العام المقبل.