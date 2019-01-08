مصر تقيد حركة السفر عبر معبر رفح بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية

منعت مصر الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بعد سحب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من معبر رفح الحدودي وتوّلي موظفين من حركة حماس إدارة المعبر.

والخلاف الدائر حوّل المعبر جزء من الخلاف الأكبر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، بعد حرب أهلية وجيزة.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان، إن معبر رفح هو منفذ الخروج الوحيد لما يقدر بنحو 95% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

وتفرض إسرائيل قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين عند معابرها الحدودية، وتعلل ذلك بمخاوف أمنية.

وتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل ومصر العام 2017، وهي الخطوة التي ساهمت بقدر كبير في فتح معبر رفح أمام حركة السفر في الاتجاهين.

وجاءت هذه الخطوة، بعد وساطة مصرية قادت إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس، وهو الاتفاق الذي يُعاني من التعثر منذ ذلك الحين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، سحب جميع موظفيها من معبر رفح واتهمت حركة حماس بإعاقة عملهم واعتقال بعضهم.

وكان المعبر يعمل بشكل يومي منذُ شهر مايو/أيار الماضي، وذلك بعدما كان يفتح بشكل متقطع لسنوات كثيرة.

وقالت حركة حماس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدمر أفق المصالحة.

ويترأس عباس السلطة الفلسطينية، وقام بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة للضغط على حماس من أجل تسليم السلطة.

خيبة أمل

وقال مسؤول فلسطيني لديه اتصالات وثيقة بمصر، إن القاهرة قررت فتح معبر رفح فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وذلك بعد سحب موظفي السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن القيود المصرية “تعبير عن خيبة أمل مصرية إزاء تعثر اتفاق المصالحة” المبرم العام 2017، لكن مسؤولًا مصريًا في القاهرة قال إنه لا يتوقع إغلاق معبر رفح بشكل كامل.

وقال المسؤول: “لا أتوقع أن يتم إغلاقه بشكل كامل باعتبار أن هناك إدراكًا مصريًا لضرورة الاهتمام بالأمور الإنسانية في غزة”، مضيفًا أن بلاده لن تتخلى عن جهود الوساطة التي تبذلها من أجل المصالحة.

وقال العميد يحيى حماد مدير معبر رفح الذي عينته حركة حماس، إن موظفيه مستعدين لتشغيل المعبر.

وبعد أن تولى موظفو حماس مواقعهم، سُمح لجثمان فلسطيني توفي في القاهرة، وامرأتين كانتا ترافقانه بالدخول إلى قطاع غزة، وختم الموظفون جوازي سفر المرأتين، ووصلت أيضًا أول حافلة ركاب من القاهرة ويتوقع وصول المزيد من الحافلات في وقت لاحق اليوم.

وقال حماد وهو يقف في صالة الجوازات، “نتمنى من الجانب المصري أن يستمر في فتح معبر رفح بشكل يومي كما كان في السابق؛ من أجل سفر كثير من الحالات العالقة من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات وأصحاب احتياجات إنسانية”.