وزير فلسطيني: لا مبرر لبقاء حكومة الوفاق الوطني

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إلى تشكيل حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في مخيم الشاطئ بإجماع فصائلي، بهدف إنهاء الانقسام وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية، لم يعد هناك مبرر لبقائها بعد هجوم حماس على هذه الحكومة، ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.

وتابع الشيخ: “المطلوب الآن هو حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية فلسطينية، تحصن الوضع الداخلي أمام التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية”.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن على الحكومة المرتقبة، التمهيد للانتخابات النيابية الفلسطينية التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب.

وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمدالله، عقب اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس، على أن يتم تكليفها بكافة الصلاحيات المناطة بقطاع غزة، إلا أنها تعثرت بسبب مراوغة حماس في تمكينها وتسليمها الملفات المختلفة في القطاع، بحسب الحكومة الفلسطينية.