إسرائيل تضع شرطًا لتحويل الأموال القطرية إلى غزة

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن حكومة تل أبيب وضعت شرطًا أساسيًا لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، عبر مطار بن غوريون.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغا حركة حماس، مساء أمس الإثنين، بأن الدفعة الثالثة ستصل غزة خلال يومين، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر أمس الإثنين، تجميد إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه عسقلان.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، تهديدًا بتفعيل حدة فعالياتها على الحدود المحاذية لقطاع غزة، إذا لم تلتزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه من تحويل الأموال القطرية.

وتعهدت الدوحة، بتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، بتحويل مبلغ 15 مليون دولار شهريًا، لصرف رواتب موظفي حركة حماس، مقابل عدم التصعيد مع إسرائيل ووقف مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.