سامح شكري يدعو سوريا لاتخاذ إجراءات العودة إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، سوريا إلى اتخاذ إجراءات من أجل العودة لمقعدها المُجمّد في الجامعة العربية منذ 7 سنوات.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في القاهرة، بثته فضائيات مصرية.

وقال شكري إن “عودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية، مرهون بقرار مجلس الجامعة واعتماده في القمة المقبلة”، المزمعة في مارس/آذار المقبل بتونس.

وأضاف الوزير المصري أن “عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة، يبقي الأمر على ما هو عليه”.

وأعرب شكري عن أمله في أن “تتطور الأمور في سوريا على المستوى الإيجابي”.

وأكد أن “الصراع العسكري في سوريا لم يأتِ بأي نتيجة إيجابية، وإنّما كان له تأثيره البالغ على الشعب السوري”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا؛ لرفض نظام بشار الأسد آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في البلاد، بعد شهور من اندلاع احتجاجات ضد النظام.