العراق.. ملفات فساد تطيح بالقيادي في حزب الدعوة عقيل الطريحي

أقال مجلس محافظة كربلاء اليوم الثلاثاء المحافظ والقيادي في حزب الدعوة عقيل الطريحي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد الإداري والمالي.

وقال عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني في تصريح صحفي اليوم، “إن المجلس أقال المحافظ بإجماع الحاضرين بعد تحقيق النصاب”.

بدورها أكدت وسائل إعلام محلية، أن مجلس محافظة كربلاء صوّت اليوم بالإجماع على إقالة الطريحي بعد عدم اقتناعه بالأجوبة التي قدّمها في جلسة استجوابه سابقًا.

وأضافت، أن تلك الإقالة جاءت بسبب ورود شكاوى عديدة من 3 جهات، هي العتبتان الحسينية والعباسية، ومواطنو كربلاء فضلًا عن قوى سياسية فيها؛ بسبب العديد من المخلفات” دون أن يكشف عن طبيعتها.

والقيادي في حزب الدعوة عقيل الطريحي هو من المقربين لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وشغل سابقًا منصب مفتش عام وزارة الداخلية، حيث واجه اتهامات بالفساد بصفقة معدات كشف المتفجرات.

ويندرج هذا ضمن الصراع الدائر في مجلس النواب، حول تشكيلة الحكومة والمناصب الحسّاسة، فضلًا عن تغيير عدة محافظين خلال الفترة الأخيرة.