أردوغان: قتال وحدات حماية الشعب الكردية لداعش “كذبة كبيرة”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن قتال وحدات حماية الشعب الكردية السورية لتنظيم داعش، “ليس سوى كذبة كبيرة”.

وجاء ذلك في إطار انتقاد أردوغان لتصريحات أمريكية بأن على أنقرة حماية حلفاء واشنطن الأكراد.

وأضاف أردوغان، خلال حديثه أمام أعضاء حزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان، أن تركيا “لا يمكنها قبول تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بأن على أنقرة الموافقة على حماية حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا”.

واعتبر أن “المستشار الأمريكي جون بولتون ارتكب خطأ فادحًا بالمطالبة بشرط جديد للانسحاب الأمريكي من سوريا”، مضيفًا أن تركيا “لا يمكن أن تتنازل بشأن قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية”.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.