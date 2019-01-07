داعش: انتحاري يستهدف قاعدة للأكراد في سوريا

قال تنظيم داعش إن انتحاريا من أتباعه قتل عدة أشخاص اليوم الاثنين في قاعدة عسكرية بمدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن مسلحا فجر نفسه مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدد من مقاتليها.

ورغم أن قوات سوريا الديمقراطية لم تذكر أين حدث الهجوم، قال اثنان من سكان الرقة، تواصلت معهما رويترز، إنهما سمعا دوي انفجار في منطقة بوسط المدينة يوجد بها مكاتب لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان على وكالة أعماق التابعة لها. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف “أحد مقرات الانتساب” للجماعة في الرقة وأن 17 سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال إن الانتحاري هو أبو عبد الله الشامي وإنه استخدم سلاحه الآلي أولا ثم فجر سترته الناسفة.