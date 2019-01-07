“فتح” تتهم “حماس” باعتقال واختطاف أكثر من ألف من قيادييها في غزة

قالت حركة “فتح”، اليوم الإثنين، إنّ حماس اعتقلت أكثر من ألف من قادتها وأبنائها في قطاع غزة، منذ بداية الشهر الحالي، منهم 500 منذ مساء أمس.

وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، في بيان له، اليوم الإثنين: “إنّ أبناءنا تعرضوا للاعتقال بسبب إصرارهم على إحياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين، وعمليات اختطاف من الشوارع، ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات”.

وأضاف أبو سيف: “يتعرض أبناؤنا إلى معاملة سيئة وتعذيبات لا تليق بشعبنا، الاعتقالات تطال كافة الأطر التنظيمية، كما تتم مصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة، وهذا لن يثني فتح عن المضي في برنامج فعاليات الانطلاقة”.

من جانب آخر، قال أمين سر حركة فتح في رفح، جلال شيخ العيد: إنّ “حصيلة حملة الاعتقالات التي تشنها حركة حماس في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو ألف من كوادر وقيادات حركة فتح”.

وأضاف العيد، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أنّ “حركة حماس تشن حملة اعتداءات واعتقالات وممارسات غير مسبوقة بحق المواطنين في قطاع غزة، خاصة أبناء وكوادر حركة فتح” .