ليبيا.. مطالبة برفع الحصانة عن رئيس الأعلى للدولة خالد المشري

طلبت هيئة الرقابة الإدارية التابعة للبرلمان الليبي، اليوم الإثنين، رسميًا، رفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن التحقيقات التي تجريها في تجاوزات سابقة في “المؤتمر العام”.

وأظهرت رسالة، وجهتها الهيئة إلى مقرر المجلس الأعلى للدولة، أنه “بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017، والمتعلق موضوعها بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قبل رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر العام سابقًا، وعملًا بأحكام المادة 11 من الملحق رقم 3 من الاتفاق السياسي، نأمل برفع الحصانة عن السيد خالد عمار المشري لسماع أقواله”.

والمشري من مؤسسي حزب العدالة والبناء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وسبق له أن سُجن في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بين عامي 1998 و2006.