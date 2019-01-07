عقب انسحاب موظفي السلطة.. معبر رفح يعمل باتجاه واحد

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن معبر رفح البرّي جنوب قطاع غزة، سيعمل باتجاه واحد، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت داخلية غزة في بيان لها، “حسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح، ننوه بأن المعبر يعمل، غدًا الثلاثاء، للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع”، ولم توضح الداخلية تفاصيل أكثر حول القرار.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس الأحد، انسحاب موظفيها من معبر رفح؛ بعد قرار سياسي من قيادتها في رام الله.

وقالت السلطة الفلسطينية، إن قرار سحب الموظفين؛ جاء بسبب الاعتقالات المستمرة من حركة حماس، لأبناء فتح والسلطة في قطاع غزة.

وتشهد العلاقات بين فتح وحماس، توترًا يزداد سوءًا، عقب حل المجلس التشريعي الفلسطيني؛ بسبب ما أسمته السلطة، تعنت حركة حماس في ملف المصالحة.