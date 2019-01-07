لبنان يعلق على قضية الأنفاق وإسرائيل

نفى لبنان، اليوم الإثنين، حقيقة وجود الأنفاق التي أعلن الجانب الإسرائيلي العثور عليها على الحدود مؤخرًا، متهمًا تل أبيب بإثارة تلك المسألة الآن؛ “سعيًا لانتصار وهمي”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ونشرت في مجلة “الأمن العام”، الإثنين.

وفي المقابلة، قال إبراهيم: “الأنفاق التي زعمت إسرائيل أنها لحزب الله قديمة؛ فهي موجودة منذ سنوات، لكن الجانب الإسرائيلي أثارها في هذا التوقيت؛ سعيًا إلى انتصار وهمي”، مضيفًا: “الأنفاق جاهزة غب (عند) الطلب، وإسرائيل لا تبحث عنها”.

واستبعد إبراهيم وقوع حرب بين بلاده وإسرائيل، وقال: “نحن لا نريد تلك الحرب، لكننا مستعدون لها، بينما إسرائيل إن أرادتها فهي غير مستعدة لها”.

ولفت إلى “تراجع خطر الخلايا الإرهابية في لبنان إلى حدود كبيرة، لكنه احتمال موجود”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، انطلاق عملية “درع الشمال”؛ للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن “حزب الله” اللبناني حفرها أسفل الحدود بين البلدين. قبل أن يتحدث عن اكتشاف 4 من تلك الأنفاق.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في وقتها، أنها تحققت من وجود عدد من الأنفاق على الحدود بين الجانبين.

وكلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب؛ إزاء ما قالت إنها “حملة تشنها إسرائيل ضد البلاد”.