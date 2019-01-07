توقيف 816 شخصًا خلال الاحتجاجات في السودان

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، الإثنين، أن السلطات أوقفت 816 شخصًا خلال 381 تظاهرة حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة، بينها الخرطوم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان): إن “جملة الأحداث التي وقعت منذ 19 كانون الأول/ديسمبر أسفرت حتى الآن عن اعتقال 816 شخصًا”.

وأمس، كشف أستاذان جامعيان أن سلطات الأمن السودانية اعتقلت عددًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم، الأحد، بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة تمثل التحدي الأكثر تهديدًا لحكم الرئيس عمر البشير.

وجاءت الاعتقالات ضمن موجة جديدة من المظاهرات في الخرطوم، وود مدني استجابة لدعوة من تحالف نقابات مهنية بالضغط على البشير للتنحي.

وقال شهود إن قوات الأمن منعت أساتذة بالجامعة ومحاضرين من الخروج للتظاهر خارج الجامعة واعتقلوا ثمانية منهم على الأقل. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية السودانية في الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.