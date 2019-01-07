“عصائب أهل الحق” تهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق

هددت ميليشيا “عصائب أهل الحق” العراقية، المقربة من إيران، الإثنين، باستهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت الميليشيا التي يتزعمها قيس الخزعلي، أنها “رصدت انتشار وتحركات جديدة للقوات الأمريكية داخل العراق“، مهددة بـ”ضرب تلك القوات في حال عجزت الحكومة والبرلمان عن التصرف”.

وقال جواد الطليباوي، المتحدث العسكري باسم الميليشيا، إنه “لا يخفى على أبناء الشعب، أن تجوال الجنرال أوستن، في شوارع بغداد، يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد، وهو تعد وتحد لإرادة الشعب الرافضة لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية”.

وأضاف في بيان صدر عنه: “إننا ننظر بعين الغضب إلى الجولة التي قام بها نائب قائد عمليات الجيش الأمريكي في شوارع بغداد”.

وانتشرت، السبت الماضي، صور لقائد العمليات للتحالف الدولي في العراق الجنرال أوستن رينفورث، وهو يتجول في شارع المتنبي الشهير وسط العاصمة بغداد، برفقة قائد عمليات العاصمة جليل الربيعي، بالتزامن مع ذكرى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد؛ ما أثار جدلًا حادًا في الأوساط السياسية والشعبية.

وأشار الطليباوي، إلى أنهم “يراقبون عن كثب الوجود والانتشار والتحرك اللا مشروع لجنود الجيش الأمريكي في عدد من محافظات البلاد”.

ودعا الطليباوي “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ومجلس النواب، إلى إعلان موقف واضح وحازم تجاه تحركات القوات الأمريكية في شوارع بغداد”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية تجاه هذا الأمر.

وأنهت القوات الأمريكية العمليات القتالية في العراق عام 2010، وجعلت محور عملها بعد ذلك تدريب القوات العراقية.

وغادر آخر جندي أمريكي العراق، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، باستثناء عدد من أفراد الجيش الأمريكي الذين بقوا تحت سلطة سفارة بلادهم.