مسؤول: الكويت ربما تستضيف جولة جديدة من المباحثات اليمنية

أعلن فهد العوضي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، أن بلاده ربما تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين، لكنه لم يحدد موعدًا.

وقال العوضي في حوار نشرته صحيفة “الرأي اليوم” الاثنين، إن “هناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية قد تكون في الكويت إن شاء الله ونتمنى أن تكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة”.

وأضاف أن “تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد”.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قال في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن بلاده مستعدة لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات.

ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على اتفاق في السويد في ديسمبر/ كانون الأول برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.