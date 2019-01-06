نتنياهو يطالب واشنطن بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإدارة الأمريكية، بأن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان، كجزء من صفقة الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية العاشرة، قال نتنياهو:” الجولان مهم جدًا لأمننا، وعندما ستكون هناك، ستستطيع أن تفهم جيدًا، لماذا لن ننسحب من الجولان، ولماذا من المهم أن تعترف جميع الدول، بالسيادة الإسرائيلية عليه”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الأحد عقده نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي يزور إسرائيل.

وأكد نتنياهو أنه تحدث “عن ضم الجولان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وأضاف نتنياهو: أن ” الإدارة الأميركية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان من سوريا في العام 1967، وضمّتها إليها في العام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، ومن ضمنه الولايات المتحدة.