قوات الأمن السودانية تعتقل محاضرين بجامعة الخرطوم

قال أستاذان جامعيان، إن سلطات الأمن السودانية اعتقلت عددًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم، اليوم الأحد، بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة تمثل التحدي الأكثر تهديدًا لحكم الرئيس عمر البشير.

وجاءت الاعتقالات ضمن موجة جديدة من المظاهرات في الخرطوم وود مدني استجابة لدعوة من تحالف نقابات مهنية بالضغط على البشير للتنحي.

وأكد شهود، أن قوات الأمن منعت أساتذة بالجامعة ومحاضرين من الخروج للتظاهر خارج الجامعة واعتقلوا ثمانية منهم على الأقل، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية السودانية في الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.

وأجبرت السلطات باقي المتظاهرين على العودة إلى المبنى الاجتماعي للجامعة والذي حاصرته قوات الأمن وبداخله نحو 100 من أساتذة الجامعة والمحاضرين لنحو ثلاث ساعات.

وطالب محتجون بتنحي البشير بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتجاجات جديدة

وقال شهود إن المئات من الرجال والنساء خرجوا في مسيرات اليوم الأحد من ثلاثة مواقع في العاصمة الخرطوم بهدف الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم لكن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وذكر شهود أن قوات الأمن فرّقت أيضًا احتجاجًا آخر في ود مدني، ثاني كبرى المدن السودانية، باستخدام الغاز المسيل للدموع، بينما كانت الأعداد المشاركة في احتجاجات اليوم أقل عددًا من احتجاجات سابقة.

وتمثل هذه الاحتجاجات المتواصلة أكبر حركة معارضة يواجهها البشير منذ توليه السلطة في انقلاب دعمه إسلاميون قبل نحو 30 عامًا.