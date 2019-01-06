أقدم معتقل فلسطيني يدخل عامه الـ “37” في سجون إسرائيل‎

دخل الأسير الفلسطيني كريم يونس، عامه الـ “37” كأقدم معتقل في السجون الإسرائيلية، وذلك عندما اعتقل في 6 كانون الثاني/ يناير العام 1983، وحُكم بالسّجن المؤبد بتهمة مقاومته للاحتلال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن “يونس”، من قرية عارة شمالي الأراضي المحتلة العام 1948، ولد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958، وهو الابن الأكبر في العائلة.

ويونس واحد من “27” اُعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل العام 1993.

وفي العام 2014، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن معتقلي ما قبل “أوسلو” ضمن مسار المفاوضات.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6000.

ومن بين المعتقلين 250 طفلًا، و54 معتقلة، و8 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و450 معتقلًا إداريًا (بلا تهمة).