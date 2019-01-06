إسرائيل ستطلب 250 مليار دولار تعويضًا عن ممتلكات اليهود في دول عربية وإيران

من المتوقع أن تسعى إسرائيل إلى الحصول على ما يقدر بنحو 250 مليار دولار كتعويض عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا إليها من دول عربية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن تقرير لتلفزيون “هاداشوت” الحكومي العبري.

وقال التقرير إن إسرائيل تعاقدت مع شركة محاسبة دولية (لم تحددها) لتقدير الأضرار التي يجب أن تسعى لتعويضها بموجب خطة سلام أمريكية متوقعة.

وأضاف أن إسرائيل ستسعى للحصول على 50 مليار دولار تعويضًا للممتلكات اليهودية في تونس وليبيا، ومن المتوقع أن تصل المطالبات المتعلقة بالأصول المتبقية في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن إلى 200 مليار دولار.

وكان الفلسطينيون قبل عشر سنوات قد قاولوا إنهم سيطلبون أكثر من 100 مليار دولار كتعويض من إسرائيل عن ممتلكات تخلوا عنها في عام 1948 خلال فرارهم من العصابات الصهيونية.