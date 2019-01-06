العراق يحتفل بالذكرى 98 لتأسيس جيشه وسط دعوات لجعله جيشًا مهنيًا لكل العراقيين

توافق، اليوم الأحد، الذكرى الثامنة والتسعون لتأسيس الجيش العراقي، الذي تشكلت نواته الأولى في عهد الملك فيصل الأول، في 6 يناير/كانون الثاني، 1921 من عشرة ضباط عراقيين، خلال عهد الانتداب البريطاني، وهو ذات التاريخ الذي تشكلت فيه وزارة الدفاع العراقية.

ودعا رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الأحد، لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه كمؤسسة مهنية وطنية لكل العراقيين.

وقال صالح، في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، عبر تغريدة على موقع “تويتر” بمناسبة حلول الذكرى الـ 98 لتأسيس الجيش العراقي “نستذكر مآثر الجيش وتشكيلاته في الدفاع عن الوطن، وآخرها دحر إرهاب داعش”.

وأكد الرئيس العراقي على “ضرورة تعزيز قدرات الجيش، وتمكينه كمؤسسة مهنية وطنية لكل العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وحامية للوطن ونظامه الدستوري الديمقراطي الاتحادي”.

إلى ذلك، دعا حزب الاستقامة الوطني، التابع لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى إعداد جيش قوي ومهني يكون من الشعب كل الشعب، وفي خدمة الشعب كل الشعب.

وقال الناطق الرسمي لحزب الاستقامة الوطني ضياء كريم فرج في بيان صحفي إن “حزب الاستقامة الوطني يبارك بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز للشعب العراقي بذكرى عيد الجيش الأغر، ويستذكر مع أبناء شعبنا الوفي المآثر البطولية التي سطرها هذا الجيش الباسل، والذي كان بحق حصنًا منيعًا للوطن ودرعًا أمينًا للشعب”.

وأضاف البيان، أن “حزب الاستقامة الوطني في الوقت الذي يثمن فيه عاليًا التضحيات الجليلة التي بذلها أبناء قواتنا المسلحة؛ يستذكر بفخر وامتنان الدماء الزكية التي سفكت والأرواح الغالية التي ارتقت إلى عليين على طرق رد العدوان ودحر الإرهاب، وبما يرسخ أمان الشعب وأمنه وسطّر حلقات الفخر والمجد”.

ودعا إلى “إعداد جيش قوي ومهني يكون من الشعب كل الشعب وفي خدمة الشعب كل الشعب، كما أن أبناء الشهداء وأسرهم الكريمة يجب أن يكونوا موضع رعاية الجميع، وبما يضمن لهم العيش الكريم كجزء من واجب الوفاء والامتنان لمن جاد بروحه من أجل بقاء الوطن حرًا مستقلًا عزيزًا وسيدًا بين الأوطان والأمم”.

من جانبه، دعا القيادي السني البارز محمد الكربولي إلى إطلاق سراح قادة الجيش العراقي السابقين، وفاءً للمؤسسة العسكرية.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في “تويتر” بمناسبة عيد الجيش العراقي، إن “إطلاق سراح قادة الجيش العراقي السابقين، هو أكبر تكريم تقدمه القيادة السياسية للتعبير عن احترامها وتقديرها لمهنية هذه المؤسسة العريقة”.

أما إياد علاوي رئيس وزراء العراق الأسبق، وزعيم ائتلاف الوطنية، فقد دعا لتبني برنامج متكامل لإعادة تسليح وتأهيل الجيش العراقي.

وقال علاوي، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، أدعو إلى تبني برنامج متكامل وتأهيل قوات الجيش وتطوير معداتها وتعزيز قدراتها، وضمان حقوق المنتسبين والمقاتلين بما يوفر لهم سبل العيش الكريم، فضلًا عن عوائل شهداء الواجب ومصابيه”.