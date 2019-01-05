البشير للمطالبين بتنحّيه: من يريد الحكم عليه أن يجهز نفسه لانتخابات 2020

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء السبت، إن من يريد الحكم عليه أن يجهز نفسه لانتخابات 2020، في إشارة لمطالبة المعارضة بتنحّيه عن السلطة.

وأضاف البشير خلال مقابلة على قناة المستقلة (خاصة مقرها لندن) :”أتينا للحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية”.

وشدد البشير على أنه” يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد”.

واستطرد “في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن”.

ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها “جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات”.

وفي رده على من يتهمونه بـ”الدكتاتورية”، قال “لو كنت دكتاتورا ومتكبرا على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق”.

وتابع “الشعب السوداني لا يعرف النفاق (..) أنا لا قول إن كل الشعب يقف معي، هنالك أقلية ليست كذلك”.

وحول الدعوات للخروج في تظاهرات تطالب بتنحيه، قال الرئيس السوداني إن “الشباب لم يتجابوا مع تلك الدعوات لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم”.

وتشهد مناطق متعددة من البلاد، احتجاجات شعبية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وصلت حدَّ المطالبة بتغيير النهج، وإسقاط النظام.

وعيَّن الرئيس السوداني، السبت، وزيرًا جديدًا للصحة، خلفًا لقيادي في جماعة “أنصار السُّنة”، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، أن البشير أصدر مرسومًا جمهوريًا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرًا للصحة، خلفًا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي في جماعة “أنصار السُّنة”، والذي أُعفي من منصبه مؤخرًا.

كما أصدر البشير قرارًا جمهوريًا بتعيين عصام الدين محمد عبدالله أمينًا لمجلس الوزراء القومي.

وأفادت الوكالة الرسمية، أن القرارات الرئاسية شملت كذلك تعيين ضياء الدين محمد عبد القادر أمينًا عامًا لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينًا عامًا لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبدالقادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.

كما قرر اختيار بابكر جابر كبلو، وكيلًا لوزارة الصحة، وحسن أبوعائشة رئيسًا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبًا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينًا عامًا للمجلس.

وعيَّن الرئيس السوداني، عبدالمنعم السني مشرفًا عامًا على الأمانة الوطنية للنيباد، ومجدي عبد العزيز نائبًا للمشرف العام.

وشملت القرارات، وفق الوكالة الرسمية، تعيين محمد حاتم سليمان مديرًا عامًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتعيين العبيد أحمد مروح نائبًا لمدير سلطة الطيران المدني.