بالفيديو.. محاولة اغتيال فاشلة لسياسي مقرب من إيران جنوبي العراق

View this post on Instagram

@eremnews . . اغتيال انستغرام.mp4 محاولة اغتيال فاشلة لسياسي مقرب من إيران جنوبي العراق . . قال الأمين العام للانتفاضة الشعبانية، مهند الزيرجاوي، في العراق، المقرب من النظام الإيراني، اليوم السبت، إنه نجا من محاولة اغتيال في محافظة المثنى، جنوبي البلاد. وأضاف الزيرجاوي، في تصريحات صحفية، أن “شخصًا متنكرًا بزي النساء هاجمه أثناء خروجه من المنزل في الرميثة، وحاول قتله، مساء يوم أمس الجمعة”، مشيرًا إلى أنه “تمكن من الإفلات من بين يديه بعد مقاومته لبرهة من الوقت، ليدخل إلى المنزل ويغلق الباب على نفسه ويجري اتصالًا هاتفيًا بالقوات الأمنية”. وقال الزيرجاوي، إنه “لاحظ سلاحًا بيد القاتل، ولكن لم يتمكن من تشخيص نوعه”، منوهًا إلى أن “الهجوم وقع أثناء غياب حمايته، فيما أظهرت كاميرات المراقبة الموجودة في منزله، أن القاتل كان يراقب المنزل قبل ساعة من وقوع الهجوم”. وأوضح السياسي المقرب من إيران، أن “قوات الشرطة جاءت إلى منزله وضبطت كيسًا يحتوي على عباءة نسائية كان القاتل قد تنكر بها قبل الهجوم”، مؤكدًا أن “حركته ليس لها عداوة مع أي جهات، باستثناء أعداء الشعب العراقي من أزلام النظام السابق، وتنظيم داعش الإرهابي”. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يوثق محاولة اغتيال الأمين العام لحركة الانتفاضة الشعبانية، مهند الزيرجاوي، في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى. وأظهر المقطع، الذي صورته كاميرات مراقبة، رجلًا يرتدي عباءة نسائية ويضع عبوة ناسفة كان يحملها بيده، قرب باب منزل الزيرجاوي. . . #إرم_نيوز #العراق #اغتيال #إيران #تواصل_اجتماعي #مقطع #مهند_الزيرجاوي #ناشطون #محافظة_المثنى #تنكر #أخبار #منوعات #لايك #لايكات