عباس يبحث مع السيسي الدور المصري بملف المصالحة مع حماس

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الرئيسين ناقشا “آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الدور العربي وتحديدًا المصري في دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية”.

ووفقًا للوكالة الرسمية، تناول الاجتماع “ملف المصالحة الداخلية في ظل تعنت حركة حماس، ودور مصر الذي تقوم به، من خلال جولات المصالحة المستمرة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف”.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى القاهرة بهدف عقد اجتماع قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخاصة في ظل الوضع المتوتر بين حركتي فتح وحماس.

وتتزامن الزيارة مع مستجدات مهمة على الساحة الفلسطينية، أبرزها حل المجلس التشريعي على الصعيد الداخلي، وملفات أخرى تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في مناطق الضفة الغربية.