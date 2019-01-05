فتح: حماس أبلغت إسرائيل أنها ذاهبة لصفقة القرن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، اليوم السبت، إن “حركة حماس أبلغت الإسرائيليين عبر عدة أطراف، أنها ذاهبة باتجاه صفقة القرن”.

وطالب محيسن، في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية، الفصائل الوطنية باتخاذ موقف واضح في العلاقة مع حركة حماس، التي “لم تكن جزءًا من المشروع الوطني، وإنما من أجندة خارجية للإخوان المسلمين وبعض التحالفات الإقليمية هنا وهناك”.

وعن الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين، علق محيسن: “إن حركة حماس سعت من وراء هذا الاعتداء إلى توجيه رسائل بعدم رغبتها في المصالحة الفلسطينية، تزامنًا مع اجتماع الرئيس محمود عباس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الذي يبحث موضوع المصالحة”.

وتابع: “حماس تريد من اعتدائها على مقر الهيئة إسكات هذا الصوت الذي يعبر عن ضمير شعبنا في القطاع، وهي تعمل على إسكات أي صوت ينتقدها من خلال الاستدعاءات المستمرة للمواطنين”.

وتتهم حركة فتح، حماس بالتماهي مع رؤية إسرائيل، حول إنشاء دولة في غزة في معزل عن السلطة الفلسطينية، وخاصة في ظل إدخال إسرائيل الأموال القطرية من خلال تجاوز القنوات الرسمية المتمثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما تعتبره الأخيرة تناغمًا مع صفقة القرن.