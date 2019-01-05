الناطق باسم فتح في غزة يتهم حماس بمحاولة اختطافه

قال الناطق الرسميّ باسم حركة فتح في غزة، عاطف أبو سيف، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس حاولت اختطافه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، عن أبو سيف قوله: إن “عناصر الأمن في غزة اقتحمت الليلة الماضية منزلي بهدف اعتقالي”.

وأضاف أبو سيف: “أجهزة الأمن بغزة اقتحمت منزلي، في محاولة لاختطافي لكنها لم تجدني فيه وسلمت زوجتي بلاغ استدعاء”.

وأكدت مصادر محلية، في وقت سابق، اعتقال أجهزة أمن حماس عشرات العناصر والقيادات من حركة فتح، بعد إرسال استدعاءات لهم.

كما اقتحمت عناصر الأمن التابعة لحماس منزل مدير نقابة الصحفيين في غزة، لؤي الغول.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان صحفي، اقتحام الأمن في غزة منزل مدير نقابة الصحفيين في محاولة لاعتقاله.

واعتبرت أن “تصعيد حركة حماس، اليوم، ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومواصلة اعتقال واستدعاء الصحفيين تطور خطير”، وفق البيان.

وتشهد العلاقة بين حركتي فتح وحماس توترًا كبيرًا، قبيل مهرجان انطلاق فتح، الذي تنوي عقده في غزة، في السابع من يناير الجاري.