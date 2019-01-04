رغم خطط انسحاب أمريكا.. القوات المدعومة من واشنطن ما زالت تقاتل في سوريا‎

ما زالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تستعيد أراضي من تنظيم داعش في سوريا، برغم خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية؛ بدعوى أن الجماعة المتشددة قد هُزمت هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، شون روبرتسون، لرويترز، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم مقاتلين أكرادًا، سيطرت على بلدة الكشمة في الثاني من يناير/ كانون الثاني، بعدما سيطرت على بلدة هجين في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي اليوم الذي سيطرت فيه قوات سوريا الديمقراطية على الكشمة، عبّر ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء عن رغبته القوية في سحب القوات تدريجيًا من سوريا، واصفًا إياها بأرض “الرمال والموت”.

وأضاف أيضًا أن قتال تنظيم داعش أمر يعود إلى دول أخرى منها روسيا وإيران.

وقال: “نحن نضربهم بكل قوة، أفراد تنظيم داعش”، مضيفًا: “نحن بصدد توجيه الضربات الأخيرة”.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا، وقال ترامب إن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة لوجودها هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: إن قوات التحالف، التي تنسق واشنطن عملياته، تواصل مساعدة قوات سوريا الديمقراطية بالدعم الجوي ونيران المدفعية في وسط وادي نهر الفرات.

وأضاف روبرتسون: “سنواصل العمل مع التحالف والشركاء الإقليميين؛ من أجل إلحاق هزيمة تامة بتنظيم داعش”.

ووصف السيطرة على هجين بأنها تطور مهم.

وقال: “كان هذا حدثًا مهمًا، نظرًا لأنها كانت ضمن أكبر المعاقل الأخيرة للتنظيم في وسط وادي نهر الفرات”.

وأكد مسؤولان أمريكيان، شريطة عدم الكشف عن اسميهما، أن الجيش الأمريكي يساعد في العمليات.

وجرى تنفيذ معظم الحملة الأمريكية باستخدام طائرات حربية انطلقت من قطر ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.