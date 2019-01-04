عون: خلافات في الخيارات السياسية تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن “خلافات في الخيارات السياسية” لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة المكلف بها سعد الحريري، منذ 8 أشهر.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة، عقب استقبال عون في “قصر بعبدا” الرئاسي شرق بيروت، وفدًا من مجلس القضاء الأعلى.

ودعا الرئيس اللبناني جميع الجهات المعنية إلى “تحمّل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة”.

وأشار إلى أن بلاده حافظت “على الأمان والاستقرار في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة”.

ويعيش لبنان أزمة تأليف حكومة منذ 23 أيار/مايو 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة.

وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب “القوات” المسيحي، والحزب “التقدمي الاشتراكي” الدرزي، يتمسك “حزب الله” بتمثيل حلفائه السنة.

ويحاول كل من عون والحريري إيجاد مخرج للأزمة، لكن لا حلول حتى عصر الجمعة.

ويقسم مجلس الوزراء اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما رئيس مجلس الوزراء سني.