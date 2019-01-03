فلسطين تدعو إلى “رفع الحصانة” عن إسرائيل وتوفير حماية دولية للمدنيين

دعا المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، إلى “رفع الحصانة عن إسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن الاعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين”.

جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، أطلعهم فيها على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام الماضي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ودعا منصور في رسائله إلى “توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لكافة أشكال الجرائم والعنف من قبل إسرائيل، خاصة الاعتقالات المستمرة والمداهمات اليومية لقرى ومدن الضفة الغربية”.

وطالب منصور “دول العالم بوقف التعاون مع إسرائيل، وعدم التعاطي مع ما تطرحه إسرائيل بشأن نقل السفارات إلى مدينة القدس”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن “إسرائيل صادقت على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة، ستصبح مساكن لآلاف المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة”.