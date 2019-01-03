الرئيس العراقي: ناقشت مع أردوغان تمكين السوريّين من قرارهم (صور)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إنه ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اللقاء الذي جمعهما في أنقرة، تمكين السوريين من قرارهم.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، إن “المنطقة تعيش تحديات كبرى، وقلنا خلال اللقاء، آن الأوان لأن تهدأ المنطقة، وأن تذهب مواردها للأمان والاستقرار، لتمكين شعوبنا”، مضيفًا القول، “لسنا بحاجة لوصاية من الخارج، شعوب المنطقة تستطيع التعاون من أجل إنهاء حالة الصراع”.

وأضاف أن ذلك التعاون سيكون مهمًا، ليس فقط لتركيا والعراق، وإنما لكل المنطقة، وفيما يتعلق بعلاقة بغداد وأنقرة، قال صالح: “يجب أن ننهي موضوع المياه، ولا يبقى يؤرق البلدين، ولكن أيضًا أمامنا مسائل عدة لنتعاون فيها”.

وكان رئيس الجمهورية وصل إلى أنقرة، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ توليه منصب الرئاسة في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.