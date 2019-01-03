فلسطين.. 5 فصائل تشكّل “التجمع الديمقراطي الفلسطيني”

أعلنت خمسة فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، تشكيل تجمع يوحدها، واسمته “التجمع الديمقراطي الفلسطيني”، ويضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب فدا، وحزب الشعب، بالإضافة لتجمع من الشخصيات المستقلة.

ويأتي الإعلان عن هذا التجمع، بهدف تأطير كل التقدميين والديمقراطيين، تحت لواءٍ واحد.

وقال نائب الأمين العام لحزب فدا، خالد الخطيب، إنه “تم الاتفاق على إقامة التجمع كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تعاني مؤسساتها من حالة ضعف وترهل وغياب القيادة الجماعية ما مس بمكانتها التمثيلية”.

وأضاف الخطيب خلال مؤتمر صحفيّ:”أن التجمع يهدف إلى توحيد الرؤى الفلسطينية المتعلقة بهذه الأحزاب الخمسة، ومن أجل إتاحة الفرصة لكل الراغبين بالانتساب”.

وتابع :”أن هذا التجمع سيشكل أداة وطنية فاعلة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية”. مشددًا على أن التجمع الديمقراطي “يرفض أي انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، ويجرم الاعتقال السياسي، سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة”.