مسؤول فلسطيني: “الجنايات الدولية” ستحاكم قيادات إسرائيلية “قريبًا”

قال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، ومستشار الرئيس محمود عباس للشئون الخارجية، نبيل شعث، إن محكمة الجنايات الدولية ستحاكم عددًا من قيادات إسرائيل “قريبًا، كمجرمي حرب”.

وأضاف شعث، في تصريحات نقلها موقع “النجاح” الفلسطيني، أنه “خلال الفترة القليلة المقبلة، الجنائية الدولية ستباشر عملها بشكل جدي وفعال من أجل محاكمة قادة الاحتلال، خصوصًا أن هناك ملفات مقدمة من الجانب الفلسطيني تتمثل في ملف عدوان قطاع غزة والاستيطان والأسرى”.

وبين شعث أن “محكمة الجنايات الدولية ستستدعي قيادات إسرائيلية ارتكبت جرائم بحق الفلسطينيين”.

وأكد أن “التحركات الفلسطينية الدولية تسير على مستويات عالية وتحقق إنجازات كبيرة في حشد الرأي العالمي لصالح القضية الفلسطينية”.

واعتبر أن “الحراك الدولي سيشهد خلال العامين المقبلين تحولًا جديًا في موازين القوى العالمية”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل”، معتبرًا أن “ما يقوم به ترامب تخطى كل الاتفاقيات التي تمت قبل أو بعد أوسلو، وهو يخاف القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.