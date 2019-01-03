مصدر: رئيس موريتانيا سيزور سوريا في يناير

المصدر: أ ف ب

أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية، الأربعاء، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، سيزور سوريا خلال الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “سيجري الرئيس زيارة رسمية إلى سوريا تستغرق يومين قبل منتصف كانون الثاني/ يناير”.

ويزور الرئيس الموريتاني، دمشق، قبل مشاركته في القمة الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت، بين السادس عشر والعشرين من الشهر الحالي، حسب المصدر نفسه.

وبقيت العلاقات بين البلدين، قوية، رغم النزاع القائم في سوريا، وأبقت موريتانيا سفارتها مفتوحة في دمشق بخلاف العديد من الدول العربية الأخرى.

وأوضح المصدر نفسه أن الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين تواصلت، وعارضت نواكشوط منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي عقدت عام 2016 في العاصمة الموريتانية.