بعد تمسكه بموقعه.. أهالي البصرة العراقية يلوّحون بالمظاهرات للإطاحة بالمحافظ

أثار قرار محافظ البصرة العراقية أسعد العيداني، التمسك بمنصبه بدلًا من عضوية مجلس النواب، حفيظة أهالي المدينة، معبّرين عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بأنه “خيانة” لأصوات أهالي المدينة.

وحسم العيداني، اليوم الأربعاء، موقفه، وقرَّر التمسك بموقع محافظ البصرة، بدلًا من تمثيل أهالي المدينة في مجلس النواب.

وأكد مجلس عشائر البصرة أن قرار المحافظ العيداني يُعد “خيانة” لأصوات أهالي المدينة، الذين صوتوا له كنائب في مجلس النواب العراقي.

وقال رائد الفريجي، رئيس المجلس، لـ”إرم نيوز”، إن “أهالي البصرة يتظاهرون منذ فترة طويلة، من أجل تغيير المحافظ أسعد العيداني؛ كونه فشل في أداء مهامه، ولم يقدم شيئًا إلى البصرة وأهلها”.

وبين الفريجي أن “قرار العيداني سيصعّد من موجة التظاهرات بشكل كبير، وربما تتحول التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة”، مضيفًا:”نحن كعشائر لمحافظة البصرة ندعم أيَّ حراك شعبي”.

وحذَّر من أن “تمسك العيداني بمنصبه، قد يشعل أزمة سياسية وشعبية كبيرة، وقد تخرج الأمور عن السيطرة، كما حصل بتظاهرات تموز/يوليو الماضي”.

وكان محافظ البصرة العيداني، فاز في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في مايو/أيار من العام الماضي، لكنه ارتأى التأني كثيرًا في موضوع أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، ما أثار صراعًا سياسيًا بين الأحزاب والكتل حول إدارة المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة خلال الأشهر الماضية تظاهرات شعبية واسعة احتجاجًا على سوء الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء، إضافة إلى البطالة المنتشرة في المحافظة، والتي رافقها حرق المباني الحكومية، ومقار الأحزاب، والقنصلية الإيرانية.