العراق.. العبادي يخلي منزله الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء

أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إخلاء منزله الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، إثر إغلاقه من قبل قوات أمنية خاصة تابعة لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال مكتب رئيس “ائتلاف النصر”، حيدر العبادي، إنه “في يوم الأربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء، بإغلاق المجمع الذي يقع فيه منزل العبادي، وقمنا بالاتصال بمكتب عادل عبد المهدي، فأبلغونا أنهم سيستفسرون عن الأمر، لكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح”.

وأشار البيان إلى أن “العبادي رفض القيام بأي تصعيد، وسلم منزله بطريقة سلمية، وأنه سينهي تسليم آخر المتعلقات به، وباشر بهذه الإجراءات إلا أنه تفاجأ من هذه التصرفات”.

وأفاد بأن “عبد المهدي اتصل أمس، وأبدى أيضًا رفضه لهذه الإجراءات التي كانت دون علمه”، بحسب قوله.

وأضاف البيان:”نؤكد على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع، وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية”. لافتًا إلى “وجود معلومات مغلوطة تثار حاليًا، بعيدة عن الحقيقة، وهدفها واضح للجميع، من أجل تضليل الرأي العام الذي أصبح لديه واضحًا وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات”.

وكشف مصدر سياسي عراقي، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الرئيس من وراء طلب إخلاء المنزل الحكومي، هو اللقاءات التي يجريها العبادي في المنزل المذكور بعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الجيش؛ ما اعتبره عبد المهدي تدخلًا في عمل الحكومة.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نفى أمس علمه بعدد المنازل الحكومية التي يشغلها بعض المسؤولين في الدولة، ومن ضمنهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.