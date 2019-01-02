بعد إطلاقها أعيرة نارية من مسدس.. رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية العراقية “وحدة الجميلي”

قدمت مجموعة من المحامين العراقيين اليوم الأربعاء، إخبارًا الى رئيس الادعاء العام في العراق بشأن إطلاق النائب في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، أعيرة نارية من سلاح مسدس ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال المحامون، بحسب وثيقة قدمت الى القضاء العراقي “نود أن نخبركم بارتكاب النائب وحدة الجميلي مخالفة قانونية بدليل واضح لا يقبل الشك، بإطلاق النار في الهواء وهي تمثل شريحة من الناخبين وشخصية معروفة”، مضيفين أن “الجميلي خالفت نص المادة 495 /2 من قانون العقوبات، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570، المنشور في جريدة الوقائع العراقية”.

وأظهر مقطع فيديو صور بهاتف جوّال، النائب في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، وهي تطلق عيارين ناريين من مسدس كانت تحمله، وهو ما أثار غضبًا واسعًا خاصة مع إعلان وزارة الصحة العراقية عن سقوط ضحايا بسبب العيارات النارية التي أطلقها مواطنون، احتفالًا بأعياد الميلاد.

وبعد ساعات على انتشار المقطع اضطرت الجميلي إلى تقديم اعتذار، وقالت “أنا امرأة عشائرية، وكان عندي زفاف لابنٍ عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية، وكان الرصاص خلْبًا (فارغًا)”.

ويجرم القانون العراقي كل من يطلق النار عشوائيًا في الهواء خلال الاحتفالات أو غيرها، وأيضًا تؤكد الجهات الأمنية تشديد الإجراءات بحق مطلقي النار في الهواء، واعتقال عدد منهم بين فترة وأخرى.