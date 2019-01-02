تقرير: ارتفاع ضخم في نشاط إسرائيل الاستيطاني منذ تسلم ترامب رئاسة أمريكا

كشف تقرير إخباري أمريكي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل زادت نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه قبل عامين.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” في هذا التقرير إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرت أيضًا مشاريع استيطانية ضخمة للفترة القادمة، مستغلة العلاقات القوية مع ترامب ودعمه الشديد لإسرائيل.

وأوضح التقرير أن تزايد النشاط الاستيطاني أدى إلى تعميق الهوة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، وأثار مزيدًا من الشكوك في أوساط الفلسطينيين بشأن مبادرة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال التقرير: “يرى المراقبون أن كل مستوطنة تبنيها إسرائيل تؤدي إلى تبديد أي فرصة لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.”

ونقلت الوكالة عن هجيت اوفران، من دائرة برنامج مراقبة المستوطنات في حركة السلام الآن الإسرائيلية قوله: “الشعور في الحكومة الإسرائيلية الحالية الآن هو أن كل شيء مسموح وأن الوقت مناسب لعمل أي شيء؛ لأن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر أكبر داعم لإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.”

وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات لحركة السلام الآن انخفاضًا في حركة البناء الاستيطاني من حوالي 3066 وحدة سكنية العام 2016 إلى 1643 وحدة العام 2017 نتيجة تراجع مشاريع الاستيطان في العامين الأخيرين من فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في حين قفز هذا العدد بنحو 2.5 ضعفًا إلى 6712 وحدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة مع العام 2016.

وقال التقرير: “كانت هناك زيادة ضخمة في النشاط الاستيطاني العام الماضي، واستحوذت مناقصات اللبناء على أكبر زيادة في هذا النشاط.”

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أصدرت 3154 مناقصة العام 2017 مقابل 42 مناقصة فقط في العام الأخير من فترة أوباما في حين زاد عدد المناقصات إلى 3800 العام 2018، وهو أعلى مستوى له منذ أن بدأت حركة السلام الآن بجمع بيانات عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية العام 2002.

وقال اوديد رفيفي عمدة مستوطنة ايفرات قرب القدس المحتلة: “هناك بالطبع تغيير كبير في الأجواء السياسية، وهناك تغيير في اتجاه الريح أيضًا… الحقيقة أن أوباما أجبر إسرائيل على تقليص النشاط الاستيطاني بشكل كبير، ونحن نحاول التعويض الآن.”

من جانبه أكد المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن صمت الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الاستيطان اليهودي “قدم في الحقيقة الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لمضاعفة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.”