برلمانية عراقية تشعل غضبًا شعبيًا بإطلاقها النار احتفالًا بالعام الجديد (فيديو)

أشعلت النائبة في البرلمان العراقي وحدة الجميلي غضبًا في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تحمل مسدسًا أطلقت منه عيارات نارية، فيما اضطرت لاحقًا إلى تقديم اعتذار عن ذلك.

وأظهر مقطع مرئي مصور بهاتف جوّال، النائبة في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، وهي تطلق عيارين ناريين من مسدس كانت تحمله، وهو ما أثار غضبًا واسعًا خاصة مع إعلان وزارة الصحة عن سقوط ضحايا بسبب العيارات النارية التي أطلقها مواطنون احتفالًا بأعياد الميلاد.

وبعد ساعات على انتشار المقطع المرئي اضطرت الجميلي إلى تقديم اعتذار وقالت: استميحكم عذرًا، أنا امرأة عشائرية وكان عندي زفاف لابنٍ عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية وكان الرصاص خلب”. ” فارغة”.

بدوره قال الخبير القانوني أمير الدعمي إن: “ظهور نائبة من خلال فيديو ترمي بمسدس بالهواء جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي التي عرّفت الشروع بالقتل كونها (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها).

وأضاف الدعمي أنه قد يكون الفعل ينطبق وأحكام المادة 405 عقوبات عراقي بفعل قد يؤدي بنتيجة إلى إزهاق روح”.

ويعاني العراق بشكل عام من مشكلة إطلاق العيارات النارية، في الاحتفالات والمناسبات، حيث تودي بحياة العديد من المواطنين في كل مناسبة.

وقالت عضو مجلس النواب السابق، حنان الفتلاوي، إنه “في احتفالات رأس السنة، برلمانية حالية عمرها أكثر من خمسين سنة تطلق العيارات النارية في الشارع، وأب يجعل طفله بعمر اقل من سنتين يشرب الكحول ويقوم بتصويره وسط تجمع للشباب”.

وتساءلت الفتلاوي: “هل هي انفتاح ومدنية أم انحلال وانحطاط، وهل سالت دماء الشهداء لأجل هذا”، مضيفة أن “الاحتفال برأس السنة لا يعني القيام بهذه التصرفات المشينة”.

وتعاقب القوانين العراقية النافذة مطلقي العيارات النارية بالحبس والغرامة المالية.